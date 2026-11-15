Berlin/Zeuthen/Hohen Neuendorf (dpa/bb) – Großer Aufwand für einen kurzen Auftritt: Wenn Heiligabend Weihnachtsmänner bei Familien in Berlin und Brandenburg klingeln, steckt oft monatelange Arbeit dahinter. Agenturen in Berlin und Brandenburg suchen nach Weihnachtsmännern, schulen Neueinsteiger und versuchen, den Erwartungen vieler Familien gerecht zu werden.

Ein roter Mantel allein genügt nicht

Gesucht werden nicht einfach nur Männer im roten Mantel. Familien hätten häufig sehr konkrete Vorstellungen. «Es sollte dann halt schon jemand sein, der vielleicht auch ein bisschen älter ist, der einfach mehr den Weihnachtsmann verkörpert, so wie man sich ihn im klassischen Bild vorstellt», sagt Anthony Audibert, der seit einigen Jahren mit seinem Bruder Honoré die Agentur «Weihnachtsmannzentrale» in Berlin betreibt. Genau darin liege die Schwierigkeit bei der Personalsuche.





Hinzu komme, dass die Arbeit ausgerechnet dann stattfinde, wenn die meisten Menschen selbst Zeit mit ihren Familien verbringen wollen. «Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen anderen Feiertag in Deutschland, wo es quasi noch so wichtig ist, dass die Familie zusammenkommt», sagt Audibert. Deshalb fielen viele potenzielle Bewerber von vornherein weg.

Er habe mit seinem Bruder Heiligabend oft selbst als Weihnachtsmann gearbeitet. «Das macht ultra viel Spaß, wenn die Kinder so glücklich sind. Die springen im Dreieck, wenn der Weihnachtsmann vor der Tür steht», erzählt er aus seiner Erfahrung.

Schulungen für Neueinsteiger

Auch Petra Henkert vom Weihnachtsbüro in Zeuthen (Dahme-Spreewald) ist froh über jede Bewerbung. «Wir freuen uns natürlich über jeden Weihnachtsmann, der sich meldet, umso besser sind wir vorbereitet auf die hoffentlich noch steigenden Anfragen von Familien», sagt sie. Das gebe auch ausreichend Zeit, Neueinsteiger ausreichend zu schulen. Wie groß der Bedarf tatsächlich sei, ließe sich noch nicht sagen.

Die meisten Weihnachtsmänner seien keineswegs Rentner. «Das sind alles so über 30- bis über 60-Jährige, die alle noch im aktiven Berufsleben stehen und die dann Hobby-Weihnachtsmänner sind», sagt Henkert, die schon seit mehr als 25 Jahren im Geschäft ist und zu Weihnachten Kunden in Berlin und Brandenburg betreut.

Die Weihnachtsmannagenturen setzen auf Qualität: «Wir bieten immer Schulungen an für die Neuen», sagt etwa Monika Kubau von der Weihnachtsmannzentrale in Hohen Neuendorf (Oberhavel), die seit 22 Jahren ebenfalls länger im Geschäft ist.

Alkohol ist ein Tabu

«Wir haben ja 2008 mit anderen Agenturen hier in Berlin-Brandenburg den Ehrenkodex des Weihnachtsmannes formuliert und verkündet. Und haben dann Standards festgelegt», erzählt Petra Henkert. Zum Standard gehöre, dass der Weihnachtsmann nicht im günstigen Baumarktkostüm und auch nicht alkoholisiert in die Familie komme. «Auch die Armbanduhr darf nicht sichtbar sein und ein Weihnachtsmann sollte keinen Schmuck tragen», so Henkert.

Auf ein hochwertiges Kostüm ab mindestens 100 Euro komme es an, sagt Kubau. «Es kann auch schon mal 300 Euro kosten», so die Vermittlerin. Es sei einfach unschön, wenn sich der Stoff eines Kostüms nach kurzer Tragezeit schon wieder auflöse. Viele Weihnachtsmänner seien über Jahre im Einsatz. Einer ihrer ältesten Darsteller sei inzwischen 75 Jahre alt und trete noch immer mit Begeisterung auf.

Kostüm und Bart werden zum Teil gestellt

Bei der Weihnachtsmannzentrale der Audibert-Brüder heißt es: «Kostüm und Bart werden gestellt, nur schwarze Schuhe bringen die Weihnachtsmänner selbst mit». Mitbringen sollten sie außerdem einen Führerschein, Herz und Ruhe im Umgang mit Kindern, Zuverlässigkeit, eine warme, klare Stimme und Lust, in eine Rolle zu schlüpfen, wie es bei der Agentur heißt.

Die Erwartungen der Kunden seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, berichtet Petra Henkert. In Einkaufszentren, auf Plakaten oder in Filmen werde immer das Bild von einem alten Herren mit echtem Bart in Santa-Claus-Kostümen dargestellt, sagt sie. Das habe die Vorstellungen vieler Familien geprägt. «Dass man eben die Erwartung jetzt hat, wenn ein Weihnachtsmann kommt, dass er diesem künstlich geschaffenen Bild dann auch entspricht.»

Preise unterscheiden sich deutlich

Die Preise für einen Weihnachtsmannbesuch variieren stark. Im Weihnachtsbüro beginnen Hausbesuche bei 86 Euro. Profi-Weihnachtsmänner mit langjähriger Erfahrung oder besonderen Fähigkeiten kosten laut Henkert mehr. Bei der Berliner Weihnachtsmannzentrale liegen die Preise mit einem Einstieg ab 85 Euro ähnlich hoch. Ab 110 Euro werden für Weihnachtsmänner mit langjähriger Erfahrung berechnet. Die Agentur der Audibert-Brüder verlangt 150 Euro pro Besuch.

Weil die Agenturen ausreichend Personal gewinnen müssten, würden die Weihnachtsmänner «extrem gut» bezahlt, gleichzeitig blieben die Margen der Vermittler schmal, erklärt Anthony Audibert. Die Agentur zahlt eigenen Angaben zufolge zum Beispiel bis zu 50 Euro pro Stunde. Die Weihnachtsmänner ihrer Agentur bekommen ab 72 Euro pro Auftritt, berichtet Petra Henkert und bei Monika Kubau sind es ab 68 Euro pro Auftritt aufwärts. Je nachdem, wie zufrieden die Familien seien, seien auch Trinkgelder möglich, ergänzt Petra Henkert.