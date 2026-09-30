Berlin (dpa/bb) – Berlins Museen bekommen ungewöhnlichen Zuwachs: Zum ersten Mal weltweit zeigt das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds einen Döner – in Wachs. Ab dem 8. Oktober kann das Berliner Kultgericht nach Angaben des Museums bestaunt werden.

Bei dem Exponat handelt es sich nach eigenen Angaben des Museums um eine detailgetreue Nachbildung von Berlins «wohl berühmtesten Döner», dem Gemüse-Döner von Mustafa’s Gemüse Kebap am Mehringdamm. Auch ein Nachbau des Dönerstands kann demnach ab nächste Woche in dem Museum besichtigt werden.





Auch die Person hinter dem Döner wird demnach bei der Enthüllung des neuen Exponats zugegen sein: Die übernimmt laut dem Museum der Inhaber des Imbisses, Tarik Kara, nämlich persönlich.

Seit 2008 zeigt das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in Berlin Figuren berühmter Persönlichkeiten. Derzeit können Besucher und Besucherinnen nach Angaben des Museums über 120 Ausstellungsstücke besichtigen.