Potsdam (dpa/bb) – Unbekannte haben in der Potsdamer Innenstadt an 17 Fahrzeugen Luft aus Reifen abgelassen. Darüber hinaus seien keine Beschädigungen an den Autos festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die platten Reifen wurden der Polizei heute Vormittag gemeldet. Die Polizei sicherte Spuren.

Nach einem Bericht der «Märkischen Allgemeinen Zeitung» wurde ein Schreiben hinterlassen, mit dem sich eine Gruppe zu den Taten bekennt. «Diese Karre ist zu fett», heißt es darin, wie die Zeitung mit Verweis auf das ihr vorliegende Schreiben berichtet. Die Polizei wollte dazu bislang aber keine Angaben machen. Zu den Hintergründen ermittele die Kriminalpolizei, hieß es.





Bereits in der Vergangenheit hatte es in einigen Städten Deutschlands Aktionen von Umweltaktivisten gegeben, bei denen Luft aus Geländewagen gelassen wurde und die Täter Schreiben mit umweltpolitischem Bezug hinterließen. Im Juli dieses Jahres waren in Berlin an Fahrzeugen mit platten Reifen Schreiben einer Gruppe aufgetaucht, die sich «Widerstands-Kollektiv» nennt.