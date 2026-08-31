Potsdam (dpa/bb) – Das Land Brandenburg hat seinen sechsten Lottomillionär des Jahres. Ein Spieler aus dem Landkreis Oberhavel gewann bei der Ziehung von Lotto «6 aus 49» am Samstag 4.025.429 Euro, wie die Lotto Brandenburg GmbH mitteilte. Der Gewinner hatte seinen Tippschein Mitte August online eingereicht und als bundesweit Einziger die sechs Gewinnzahlen 9, 18, 28, 39, 41 und 48 richtig getippt. Lediglich die Superzahl 6 fehlte zum Jackpotgewinn.

Zweiter Millionengewinn im Landkreis

Nach Angaben der Lotto Brandenburg GmbH setzte der Gewinner 115,20 Euro für seinen Spielschein ein. Der Jackpot wächst für die nächste Ziehung am Mittwoch auf 39 Millionen Euro an. Für den Landkreis Oberhavel ist es bereits der zweite Millionengewinn in diesem Jahr.



