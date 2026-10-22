Berlin (dpa/bb) – Ein Unfall durch einen Lkw hat auf der Berliner Stadtautobahn A100 für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Am späten Mittwochabend fuhr ein Lastwagen im Bereich des Tempelhofer Damms auf das Ende eines Staus auf, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden mehrere Autos beschädigt, die Polizei sprach von einem erheblichen Sachschaden. Mehrere Personen wurden leicht verletzt und mussten teilweise ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallaufnahme sowie die Aufräum- und Reparaturarbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden.