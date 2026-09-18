Glindow (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 10 ist ein Lastwagenfahrer gestorben. Der Lkw des 54-jährigen Fahrers stürzte am Morgen am Autobahndreieck Potsdam nahe Werder (Havel) um, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Da das Fahrzeug noch geborgen werden muss, ist die Fahrbahn in Richtung Frankfurt Oder laut Polizei zunächst gesperrt und wird voraussichtlich noch zwei Stunden blockiert sein. Autofahrer werden gebeten, den gesperrten Bereich zwischen den Anschlussstellen Glindow und Ferch zu umfahren.

Laut Polizeisprecher ereignete sich der Unfall gegen drei Uhr am frühen Morgen. Demnach kam der 54-Jährige mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke, wobei der Laster umstürzte. Zurzeit geht die Polizei davon aus, dass gesundheitliche Gründe zu dem Unfall führten. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Nun ermittelt die Polizei zum genauen Unfallhergang.



