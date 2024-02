Berlin/Hannover (dpa) – In der Berliner Wohnung der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette sind am Mittwoch Waffen gefunden worden. Das bestätigte am Abend eine Sprecherin des Landeskriminalamtes Niedersachsen. Zuvor hatte über den Waffenfund die Berliner Zeitung «Der Tagesspiegel» berichtet. Die Räumung des Wohnhauses im Stadtteil Kreuzberg habe aber nichts mit diesem Waffenfund zu tun, sagte die LKA-Sprecherin in Hannover.