Hannover (dpa) – Bei der Fahndung nach den früheren RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub gibt es nach Angaben des Landeskriminalamts Niedersachsen derzeit keine heiße Spur. Wie das LKA der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, hat es in diesem Jahr bislang eine niedrige dreistellige Zahl von Hinweisen abgearbeitet. Im vergangenen Jahr waren es demnach rund 600.

Den 2024 in Berlin sichergestellten Bauwagen, in dem Garweg gelebt haben soll, habe man nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen zuletzt entsorgt, teilte das LKA mit. Einen Zeitpunkt nannte die Behörde nicht. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland über die Entsorgung berichtet.





Die Ermittler werfen Garweg und Staub vor, zwischen 1999 und 2016 an einer Serie von Raubüberfällen beteiligt gewesen zu sein, unter anderem auf Geldtransporter. Ihre mutmaßliche Komplizin, die frühere RAF-Angehörige Daniela Klette, wurde im Februar 2024 in Berlin festgenommen. Das Landgericht Verden verurteilte sie im Mai unter anderem wegen besonders schweren Raubes zu 13 Jahren Haft. Verteidigung und Staatsanwaltschaft legten Revision ein.