Blankenfelde-Mahlow (dpa/bb) – Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag 2024 will die Linke in Brandenburg mit neuer Stärke Kurs auf die Wahl 2029 nehmen. Ein «Mitgliederboom» mache wieder Mut, sagte die Linke-Landesvorsitzende Katharina Slanina bei einem Parteitag in Blankenfelde-Mahlow.

Dort wird der Linke-Landesvorstand neu gewählt. Vier Kandidaten wollen für eine Doppelspitze antreten. Auch Slanina bewirbt sich erneut um den Führungsposten.





Die Linkspartei hat nach eigenen Angaben inzwischen fast 5.500 Mitglieder in Brandenburg. Laut Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg gibt es zehn bis zwölf Eintritte pro Woche.

«Wir werden als Partei gerade stärker», sagte der Linke-Bundesgeschäftsführer Janis Ehling, beim Parteitag. «Ich wünsche mir, dass ihr Brandenburg wieder rot färbt.»

2024 schied die Linke aus dem Landtag aus. Zuletzt konnte die Partei in einer Umfrage bei der Wählergunst zulegen und kam auf neun Prozent. 2029 steht die nächste Landtagswahl an. Themen der Linken sind unter anderem das Engagement gegen Rechtsextremismus und die Forderung, Reichtum fairer zu verteilen.

Solidarität für Elif Eralp in Berlin

Die Linke-Landesvorsitzende Slanina sprach in ihrer Rede beim Parteitag der Berliner Wahlsiegerin und Linke-Fraktionschefin Elif Eralp ihre Solidarität aus. Die CDU und andere Parteien versuchten, die vermeintliche Regierungsunfähigkeit oder gar Gefährlichkeit der Linken nachzuweisen. Slanina sprach von einer «beispiellosen Diffamierungskampagne» gegen Eralp. Das zeige, «wie sehr die Reichen und Mächtigen unseren Erfolg fürchten».

Vorwurf des Antisemitismus zurückgewiesen

Slanina wies zudem Kritik zurück, die Linke sei eine antisemitische Partei. «Solidarität mit Palästina und die deutliche Kritik am verbrecherischen Agieren der Netanjahu-Regierung sind kein Antisemitismus. Sie sind berechtigt und notwendig.»

Die Linke in Berlin verhandelt mit Grünen und SPD über eine Koalition und will mit Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin stellen. Teil des Koalitionsvertrags soll eine Erklärung zum Vorgehen gegen Antisemitismus werden, auf die sich die Parteien zuvor verständigt haben.

Volkssolidarität weist Kritik zurück

Der Parteitag der Brandenburger Linken wurde auch von Querelen überschattet. Kritik an der Linken-Landesvorsitzenden Slanina im Amt der Vorstandsvorsitzenden der Volkssolidarität wies der Verbandsrat der Wohlfahrtsorganisation am Freitag schriftlich zurück. Der «Tagesspiegel» hatte zuvor über Unmut mit Blick auf Stellenbesetzungen und einen Dienstwagen berichtet. Der Verbandsrat als Aufsichtsgremium der Volkssolidarität stellte sich an die Seite Slaninas.

In einer Mitteilung hieß es: «Frau Slanina fährt ein Fahrzeug der Kompaktklasse, dessen Listenpreis im Bereich des Fahrzeugs liegt, das auch der frühere Vorstandsvorsitzende gefahren hat.» Dass die Leasingkosten im Vergleich zum Fahrzeug ihres Vorgängers höher seien, liege daran, dass die Preise für Leasingfahrzeuge gestiegen seien und die Kilometerleistung für das Fahrzeug noch oben korrigiert worden sei.