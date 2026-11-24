Berlin (dpa) – Der Berliner Linke-Fraktionschef Tobias Schulze hat den Ausschluss von Vanessa Emde aus der Fraktion als schwierige Entscheidung bezeichnet. «Wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht. Viele Abgeordnete haben heute geäußert, dass sie diesen Schritt schwierig finden, aber nachvollziehbar», sagte Schulze. Die Kritik an Emdes Verhalten sei einhellig gewesen. 33 Abgeordnete haben demnach für den Ausschluss gestimmt, 6 mit Nein, 4 enthielten sich.

Es sei eine «unüberbrückbare Situation» entstanden, sagte Schulze mit Blick auf das Verhalten Emdes, die eine Erklärung der Linke-Fraktion zum Thema Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens zunächst unterschrieben, sich kurz darauf aber davon distanziert hatte.





Es habe deshalb keine Möglichkeit mehr gegeben, die Zusammenarbeit mit Emde fortzusetzen, sagte Schulze. Co-Fraktionschefin Elif Eralp, die in einem Bündnis mit Grünen und SPD erste Regierende Bürgermeisterin der Linken in Berlin werden will, äußerte sich nach der Fraktionssitzung nicht öffentlich.