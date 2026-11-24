Berlin (dpa) – Die Berliner Linke-Fraktion will in geheimer Abstimmung über den Ausschluss der wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde entscheiden. Die Fraktionsmitglieder sind dafür am Nachmittag im Abgeordnetenhaus zusammengekommen. Der Fraktionsvorstand hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Um Emde auszuschließen, müssen zwei Drittel der 44 Mitglieder zustimmen, also mindestens 30 Abgeordnete. Emde nahm an der Sitzung teil.

Der Fraktionsvorstand hatte zur Begründung erklärt, sie zeige keine Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren. «Angesichts dieser Weigerung, dem Vertrauensverlust und dem Schaden, den die Fraktion genommen hat, bleibt nun (…) nur die Möglichkeit, ihren Ausschluss aus der Fraktion zu beantragen.» Die Aufforderung des Linke-Landesvorstands, ihr Mandat freiwillig zurückzugeben, hatte Emde zuvor zurückgewiesen.





SPD stellt Bedingung: Keine Koalition mit Emde

Emde steht seit Wochen wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt in der Kritik. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Der Fraktionsvorstand hält ihr allerdings vor allem ihr Verhalten seit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September vor: Wie alle übrigen Linke-Abgeordneten hatte Emde eine Erklärung zum Thema Antisemitismus unterschrieben, sich aber kurz darauf öffentlich davon distanziert. Im Oktober nahm die 45-Jährige dann am Rand eines Linke-Landesparteitags an einer Demonstration gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung teil.

SPD-Landeschef Steffen Krach hatte den Ausschluss Emdes aus der Fraktion als eine Bedingung für ein Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt. Auf die Frage, was passiere, wenn Emde in der Linke-Fraktion bleibe, sagte Krach Ende Oktober in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz: «Dann werden wir keine Koalition haben.»

Die Linke verhandelt seit Anfang November mit Grünen und SPD über eine Koalition und will mit Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen. Der Koalitionsvertrag soll Anfang 2027 vorliegen.