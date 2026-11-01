Berlin (dpa/bb) – Nach der Zustimmung ihrer Partei will die Berliner Linke-Chefin Kerstin Wolter die Koalitionsverhandlungen schnell voranbringen. «Ich möchte, dass wir so schnell wie möglich vorankommen, weil die Berlinerinnen und Berliner warten jetzt natürlich auch darauf, dass es einen Politikwechsel gibt», sagte Wolter in der RBB-Abendschau am Samstagabend.

Zuvor hatte die Linke auf einem Parteitag in Berlin-Lichtenberg mit einer klaren Mehrheit für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen gestimmt. Grüne und SPD hatten sich bereits in der Vorwoche entschieden. An diesem Montag sollen die Gespräche beginnen.





Die Parteien hätten einen gemeinsamen Zeitplan verabredet, erklärte Wolter. «Wir werden uns natürlich die Zeit nehmen für die Verhandlungen, die wir für ein gutes Programm brauchen», so die Co-Landesvorsitzende der Linken weiter. «Es geht aber auch darum, das wir schnell loslegen können.»