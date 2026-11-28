Blankenfelde-Mahlow (dpa/bb) – Die Linke in Brandenburg wählt bei ihrem Parteitag am Samstag (10.00 Uhr) eine neue Spitze. Vier Kandidaten treten für den Vorsitz an. Die Partei hat ein großes Ziel: Sie will den Wiedereinzug in den Landtag 2029 erreichen. Zuletzt konnte die Linke in einer Umfrage bei der Wählergunst zulegen und kam auf 9 Prozent.

Für den Führungsposten stellt sich erneut die Linke-Landesvorsitzende Katharina Slanina zur Wahl. Für eine gemeinsame Doppelspitze mit ihr tritt Daniel Irrgang an. Er war Co-Kreisvorsitzender der Linken im Havelland.





Außerdem gehen die Sozialarbeiterin Svenja Gross-Lattwein aus der Uckermark und Candy Boldt-Händel aus Oranienburg ins Rennen. Er ist als Organisator des CSD Oberhavel bekannt. Die Wahl der Parteispitze ist am späteren Nachmittag (16.45 Uhr) vorgesehen. Am Sonntag wird der Parteitag fortgesetzt.

Die Wahlniederlage 2024 und das Ausscheiden aus dem Landtag bezeichnete Landesvorsitzende Slanina als Zäsur. Der Landesverband sei inzwischen mit wachsenden Mitgliederzahlen aber auf einem guten Weg. Laut Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg gibt es zehn bis zwölf Eintritte pro Woche. Die Linkspartei habe insgesamt fast 5.500 Mitglieder in Brandenburg.