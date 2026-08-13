Berlin (dpa) – Hertha-Trainer Stefan Leitl will seinem Nachwuchstalent Soufian Gouram Vergleiche mit dem früheren Berliner Hoffnungsträger Ibrahim Maza ersparen. «Erstmal sind Vergleiche immer unfair, ist meine Meinung. Ich glaube, dass wir mit Ibo hier ein Monstertalent hatten, das seinesgleichen sucht, und jetzt einen Spieler mit ihm zu vergleichen, wäre unfair», sagte der Cheftrainer vor dem Heimspielauftakt der Berliner gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf eine Frage nach Parallelen zwischen den beiden offensiven Mittelfeldspielern.

Der 48-Jährige war aber voll des Lobes über Gouram (20), der beim Saisonauftakt in Bochum den Siegtreffer vorbereitete. «Er hat sich im letzten Jahr in den Trainingseinheiten schon immer wieder gezeigt. Es war für mich klar, dass ich den Jungen fördern möchte, bei mir in der Mannschaft haben möchte», so Leitl. «Er hat sich das absolut verdient zu spielen, und er zahlt es mit Leistung zurück. Und jetzt liegt es an ihm persönlich, wie weit seine Karriere geht.»





Gouram ist aktuell die erste Option auf der Zehnerposition. Wie Maza kommt er aus der Hertha-Akademie. Maza war im Sommer 2025 zu Bayer Leverkusen gewechselt und soll inzwischen von Europas Spitzenclubs umworben sein.