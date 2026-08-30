Berlin (dpa) – Angeführt von den Birmingham-Europameistern Leo Neugebauer, Gesa Krause und Julian Weber nimmt am Sonntag die deutsche Leichtathletik-Elite am Istaf im Berliner Olympiastadion teil. Das Rahmenprogramm startet um 11.15 Uhr, die erste Entscheidung bei den Erwachsenen steigt ab 12.00 Uhr mit dem Diskuswurf der Frauen. Mit dabei ist dann auch die EM-Zweite Shanice Craft.

Für Zehnkampf-Europameister Neugebauer steht in Berlin ein besonderer Dreikampf aus den Disziplinen 100 Meter, Diskuswurf und 1.500 Meter auf dem Programm. Auch der EM-Zweite Niklas Kaul nimmt teil. 3.000-Meter-Hindernis-Europameisterin Krause startet über die kürzere 2.000-Meter-Distanz. Speerwurf-Ass Weber bekommt es mit internationaler Konkurrenz wie dem Olympia-Dritten und zweimaligen Weltmeister Anderson Peters aus Grenada zu tun.





Mehr als 150 Fans und über 40.000 Fans werden am Sonntag (ab 15.30 Uhr ARD) in Berlin erwartet. Weitsprung-Star Malaika Mihambo und der von einer Sperre bedrohte 200-Meter-Europameister Owen Ansah mussten verletzungsbedingt absagen.