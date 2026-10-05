Werder (dpa/bb) – Ein leerstehendes Gebäude steht in Werder (Havel) seit dem Morgen in Brand. Das berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Wegen starker Rauchentwicklung sei für den umliegenden Bereich eine Warnmeldung herausgegeben worden. Verletzte gab es demnach bei dem Brand im Landkreis Potsdam-Mittelmark nicht. Die lokalen Einsatzkräfte waren gegen Mittag noch immer mit dem Löschen des Brandes beschäftigt. Weitere Angaben machte die Feuerwehr nicht.