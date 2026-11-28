Schwedt (dpa/bb) – Elf leere Waggons eines Güterzugs sind in Schwedt in der Uckermark entgleist. Sie blockieren seit dem Unfall in der Nacht zum Samstag einen Bahnübergang. Die Bahnstrecke könnte noch bis Sonntag gesperrt bleiben. Zuvor berichteten der RBB und die «Märkische Oderzeitung».

Die Bundespolizei spricht von einem Unfall des Kesselzugs. Verletzte gab es demnach nicht. Die Unfallursache sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Die Ermittlungen seien angelaufen.





Es kommt zu Einschränkungen für Bahnreisende. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fallen alle Züge der Linie RE3 zwischen Pinnow (Uckermark) und Schwedt (Oder) bis voraussichtlich Sonntag aus. Es soll Ersatzverkehr mit Bussen geben.

Die Waggons seien nicht umgestürzt, die Räder seien aber «vom Gleis runter», sagte der Sprecher der Bundespolizei. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, lasse sich bislang nicht sagen.