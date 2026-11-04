Wiesbaden/Berlin (dpa/bb) – Die Lebenserwartung der Brandenburger Männer ist leicht gestiegen, die der Brandenburger Frauen dagegen leicht gesunken. Nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) stieg die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt im Jahr 2025 bei Männern im Vergleich zum Vorjahr auf 78,4 Jahre (plus 0,2 Jahre), bei Frauen sank sie auf 83,8 Jahre (minus 0,2 Jahre).

Deutschlandweit hat sich die Lebenserwartung bei Männern in allen Bundesländern erhöht, Bayern überschritt als zweites Bundesland nach Baden-Württemberg die Marke von 80 Jahren. Bei Frauen fiel der Anstieg geringer aus, einige Länder verzeichneten den Angaben zufolge auch Rückgänge, neben Brandenburg etwa Thüringen.





Im Vergleich mit den anderen Bundesländern liegt die Lebenserwartung der Brandenburger Männer hinter Spitzenreiter Baden-Württemberg mit 80,6 Jahren auf Platz elf und vor Schlusslicht Sachsen-Anhalt mit 76,8 Jahren. Die Frauen in Brandenburg rangieren auf Platz fünf – hinter Baden-Württemberg mit 84,6 Jahren, Sachsen, Bayern und Berlin.