Wiesbaden/Berlin (dpa/bb) – Die Lebenserwartung der Berlinerinnen und Berliner ist leicht gestiegen. Nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) stieg die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt im Jahr 2025 bei Männern im Vergleich zum Vorjahr auf 79,0 Jahre (plus 0,2 Jahre), bei Frauen auf 83,9 Jahre (plus 0,3 Jahre).

Deutschlandweit hat sich die Lebenserwartung bei Männern in allen Bundesländern erhöht, Bayern überschritt als zweites Bundesland nach Baden-Württemberg die Marke von 80 Jahren. Bei Frauen fiel der Anstieg geringer aus, einige Länder verzeichneten den Angaben zufolge sogar Rückgänge, etwa Brandenburg.





Im Vergleich mit den anderen Bundesländern liegt die Lebenserwartung der Berliner Männer hinter Spitzenreiter Baden-Württemberg mit 80,6 Jahren, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Hamburg auf Platz sechs. Die Frauen in der Hauptstadt rangieren auf Platz vier – hinter Baden-Württemberg mit 84,6 Jahren, Sachsen und Bayern.