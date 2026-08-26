Potsdam (dpa/bb) – Im Rahmen der «Langen Nacht des Parlaments» sollen im Brandenburger Landtag auch zahlreiche Gastgeschenke aus aller Welt versteigert werden. Die Erlöse aus der Auktion «Diplomatische Geschenke – Zeichen internationaler Freundschaft» am 11. September sollen nach Angaben der Landtagsverwaltung einem guten Zweck zukommen.

Die Auktionsgegenstände sind bereits in einem Auktionskatalog aufgeführt. Interessierte können in dem Katalog schon einmal ausloten, ob etwas Spannendes für sie dabei ist, etwa eine handbemalte Porzellanvase, die einst der damalige ungarische Ministerpräsident Gyula Horn in den Landtag mitbrachte. Aus Kasachstan fand 1998 ein Holz-Schachspiel mit handbemalten Figuren mit traditionellen zentralasiatischen Volkskunst-Motiven seinen Weg in den Landtag.





Insgesamt 25 Stücke stehen für die Auktion bereit. Laut Landtagsverwaltung findet der Programmpunkt der «Langen Nacht des Parlaments» zwischen 21.30 und 22.15 Uhr im Erdgeschoss des Landtags statt.