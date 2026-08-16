Potsdam (dpa/bb) – Late-Night-Talk im Landtag, ein Parlaments-Quiz und Einblicke in die Arbeit der Abgeordneten: Der brandenburgische Landtag lädt am 11. September erstmals zu einer «Langen Nacht des Parlaments» ein. Von 18.00 bis 24.00 Uhr können Besucherinnen und Besucher das Parlamentsgebäude in Potsdams historischer Mitte erkunden und die «Herzkammer der Demokratie» erleben, wie die Landtagsverwaltung ankündigte.

Den Auftakt macht ab 17.15 Uhr der Fanfarenzug Frankfurt (Oder) im Innenhof. Um 18.15 Uhr eröffnet Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke die Veranstaltung dann im Plenarsaal. Sie öffnet an dem Abend auch ihr Büro für interessierte Gäste.





Programm mit Musik, Kunst und Literatur

Geplant sind in der langen Parlaments-Nacht jede Menge politische Gespräche, Musik, Kunst, Lesungen und Führungen. Auch die Schauspielerin und Grimme-Preisträgerin Jutta Hoffmann sowie Bob-Legende Kevin Kuske wollen dabei sein, wie die Landtagsverwaltung mitteilte.

Landtagsimker soll dabei sein

Außerdem werden bei einer Auktion Gastgeschenke des Landtags für einen guten Zweck versteigert. Der Landtagsimker will über seine Arbeit informieren und mit Interessierten Kerzen gießen.