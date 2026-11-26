Potsdam (dpa/bb) – Der Brandenburger Landtag hat einen AfD-Antrag für ein Verbot von Verpackungssteuern in Städten und Gemeinden abgelehnt. Eine Mehrheit der Fraktionen von SPD und CDU stimmte dagegen, AfD und BSW votierten dafür. Über die Einführung einer solchen Steuer in Potsdam wird derzeit kontrovers diskutiert. Seit dem 1. Oktober erhebt die Landeshauptstadt als einzige Stadt in Brandenburg eine kommunale Verpackungssteuer.

Potsdams OB will Steuer prüfen

Für Einwegbecher, Teller und Schalen beträgt sie jeweils 50 Cent, für Besteck 20 Cent. Damit will die Stadt Einwegmüll reduzieren und Mehrweg fördern. Wirtschaftsverbände haben die Abgabe stark kritisiert und sehen Wettbewerbsnachteile.





Potsdams Oberbürgermeisterin Noosha Aubel (parteilos) will die Steuer auf den Prüfstand stellen – auch mit Blick auf den Weihnachtsmarkt. Sie zeigte sich offen, die Verpackungssteuer «auf null» zu setzen und neu zu machen.

Minister verweist auf Selbstverwaltung

In dem Antrag der AfD-Fraktion heißt es, die Erhebung kommunaler Verpackungssteuern solle ausgeschlossen werden. Damit würden die Bürger, die Gastronomie, der Lebensmitteleinzelhandel und das Lebensmittelhandwerk dauerhaft vor zusätzlichen finanziellen und bürokratischen Belastungen geschützt.

Innenminister Jan Redmann (CDU) verwies auf die Selbstverwaltung der Kommunen. «Das Land schaut genau hin, wenn Kommunen Neues ausprobieren», sagte er. Aber: «Hinschauen ist etwas anderes als verbieten.»

SPD-Fraktionsvize: Potsdam ist nicht die Lausitz

Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Annemarie Wolff betonte, es gebe einen Unterschied zwischen Stadt und Land. «Wir haben alle mitbekommen, dass die Verpackungssteuer hier in Potsdam für hitzige Debatten sorgt, aber Potsdam ist nicht die Lausitz, Potsdam ist nicht die Uckermark, Potsdam ist nicht die Prignitz. Was hier gerade erprobt wird, gilt also nicht automatisch für den ländlichen Raum.» Ob die Steuer das richtige Instrument sei, müsse sich zeigen.