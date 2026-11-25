Potsdam (dpa) – Der Brandenburger Landtag bestimmt am Mittwoch (11.07 Uhr) die Mitglieder für die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin wählt. Die Abgeordneten bestimmen 21 Mitglieder. SPD, AfD, CDU und BSW sowie die WfB-Gruppe legen Vorschläge vor, darunter einige Prominente. Die Bundesversammlung entscheidet am 30. Januar über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Nobelpreisträger und Spitzensportler

Die SPD-Fraktion schlägt Medizin-Nobelpreisträger Peter Hegemann, Paralympics-Schwimmerin Gina Böttcher, Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Ministerpräsident Dietmar Woidke, Vorgänger Matthias Platzeck, SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann, die Nordost-Chefin der Gewerkschaft IG BCE, Stephanie Albrecht-Suliak, sowie die Gründungsvorständin der Medizinischen Universität Lausitz, Adelheid Kuhlmey, vor.





Die AfD-Fraktion geht mit Fraktionschef Hans-Christoph Berndt, dem Abgeordneten Dennis Hohloch, Fraktionsgeschäftsführer Erik Lehnert, Verleger Michael Hauke, der Ex-Abgeordneten Marianne Spring-Räumschüssel, dem früheren Krankenhausdirektor Tamir Al-Abadi und dem Kreistagsmitglied in Oberhavel, Thomas Kay, ins Rennen.

Für die CDU-Fraktion sollen Bobsportler Kevin Kuske, Landtags-Vizepräsident Rainer Genilke und Uckermark-Landrätin Karina Dörk in die Bundesversammlung. Die BSW-Fraktion schlägt Krankenschwester Claudia Schneider sowie Jörg Hausburg, Mitarbeiter der PCK-Raffinerie, vor. Die Gruppe «Wir für Brandenburg» geht mit ihrem Abgeordneten Reinhard Simon in die Wahl.