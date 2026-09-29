Potsdam (dpa/bb) – Wo sind in Brandenburg Extremisten aktiv und wo nutzen sie Immobilien? Der Verfassungsschutz hat die Landkarte mit einer regionalen Verteilung neu aufgelegt. Das Innenministerium spricht von einem Frühwarnsystem für den Infostand, den Unterricht und die Hosentasche. Der «Extremograph» lasse sich auch digital auf dem Smartphone abrufen, teilte die Behörde mit.

Innenminister Jan Redmann (CDU) sagte: «Nur wer die Strukturen vor Ort kennt, kann den Feinden unserer Demokratie wirksam entgegentreten. Der „Extremograph“ zeigt auf einen Blick, wo Rechtsextremisten, Reichsbürger, Linksextremisten oder Islamisten in Brandenburg ihr Unwesen treiben.»





Die Karte, die als Plakat über das Ministerium bestellt werden kann, zeigt von Rechtsextremisten genutzte Immobilien, erfasst Kreisverbände rechtsextremistischer Parteien, aber auch Bands, Bruderschaften und Kampfsportgruppen. Zudem sind Aktivitäten von Reichsbürgern abgebildet, aber auch von linksextremistischen und islamistischen Gruppen.