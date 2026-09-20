Berlin (dpa) – Die Wahl zum neuen Berliner Abgeordnetenhauswahl ist nach Einschätzung von Landeswahlleiter Stephan Bröchler ohne größere Probleme über die Bühne gegangen. «Die Wahl ist insgesamt gut gelaufen. Fehler passieren immer, aber es waren kleine Fehler», sagte Bröchler im RBB.

So habe ein Schlüsseldienst aushelfen müssen und ein Wahllokal geöffnet, weil zwei Hausmeister nicht gekommen seien. Außerdem hätten sich Wahlvorstände krankgemeldet. In einem anderen Fall hätten jugendliche Erstwähler keine Stimmzettel bekommen. Das sei aber schnell geklärt worden, sagte Bröchler. «Unterm Strich bin ich eigentlich sehr zufrieden.»



