Berlin (dpa/bb) – Zum Tag der Deutschen Einheit am Samstag (3. Oktober) laden auch zahlreiche Moscheen sowie mehrere Vertretungen von Bundesländern in Berlin wieder zum Tag der offenen Tür ein.

Sieben Landesvertretungen an den Ministergärten zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz beteiligen sich: Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein. Präsentiert wird das jeweilige Bundesland und die Arbeit der Landesvertretung.





Der Tag der offenen Moschee wird jährlich am Tag der Deutschen Einheit begangen. Rund 1.300 Moscheen in Deutschland öffnen an diesem Tag ihre Pforten für Besucher. Auch in Berlin beteiligen sich viele Moscheegemeinden, die Führungen, Vorträge, Ausstellungen, Büchertische, Folklore, Informationsmaterialien und Begegnungsmöglichkeiten anbieten. Persönliche Gespräche zwischen den Gastgebern und Besuchern sind möglich.