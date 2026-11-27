Potsdam (dpa) – Nach einem Rechtsstreit mit einem Jäger setzt das Umweltministerium die Erhebung der Jagdabgabe landesweit aus. Hintergrund sind Zweifel des Verwaltungsgerichts Potsdam an der Rechtmäßigkeit der bisherigen Festsetzung der Höhe der Abgabe.

Das Umweltministerium teilte mit, die Regelung solle nun rechtssicher gestaltet werden. Die Oberste Jagdbehörde des Landes bereite eine Änderung des Jagdgesetzes vor.





25 Euro pro Jagdjahr

Die Jagdabgabe beträgt derzeit 25 Euro pro Jagdjahr. Die Einnahmen daraus werden laut Ministerium ausschließlich zur Förderung des Jagdwesens verwendet, etwa für jagdliche Aus- und Fortbildung, Artenschutz, Biotoppflege, Pflege- und Auffangstationen für Wild und das Jagdhundewesen.

Die Landkreise dürfen die Jagdabgabe nun vorerst nicht erheben. Auch Anträge auf Fördermittel aus den Einnahmen sind 2027 nicht möglich, bis eine rechtssichere Gesetzesänderung in Kraft ist.

Hintergrund sei ein Widerspruch eines Jägers gegen einen Jagdabgaben-Bescheid des Landkreises Potsdam-Mittelmark aus dem Jahr 2019, teilte das Umweltministerium mit. Das Gericht habe erkennen lassen, dass sich aus der bisherigen gesetzlichen Regelung nicht vorhersehen lasse, bis zu welcher Höhe der Verordnungsgeber die Jagdabgabe festsetzen darf.

Jagdverband kritisiert Vorgehen eines Jägers

Der Landesjagdverband äußerte Unverständnis über das Vorgehen des Jägers gegen die Abgabe. Es sei bemerkenswert, wenn ausgerechnet ein Vertreter der Jägerschaft mit seinem Vorgehen eine wichtige Finanzierungsgrundlage für zahlreiche jagdliche und naturschutzfachliche Projekte gefährde, kritisierte Verbands-Präsident Dirk-Henner Wellershoff. «Die Konsequenzen könnten am Ende vor allem diejenigen treffen, die sich ehrenamtlich engagieren.» Ein Sprecher des Ministeriums sagte, die Jagdabgabe solle es weiter geben.