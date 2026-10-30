Bliesdorf (dpa/bb) – In Bliesdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) ist eine Lagerhalle in Vollbrand geraten. «Bei der Dacheindeckung und den Seitenwänden handelt es sich um Asbestzementplatten», schrieb eine Sprecherin des Landkreises. Durch die starke Hitzeeinwirkung seien Teile dieser Dacheindeckung geborsten und zerbrochen. Dabei könnten Asbestfasern freigesetzt und durch die Luftströmungen im Umfeld der Brandstelle verteilt worden sein.

Die gesamte Halle sei dem Brand zum Opfer gefallen, schrieb später die Polizei. «Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute konnte zumindest ein Übergreifen der Flammen auf andere Hallen verhindert werden.» Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. Nun ermitteln die Beamten. Der Landkreis Märkisch-Oderland kündigte mit Blick auf die Asbestfasern weitere Untersuchungen an.



