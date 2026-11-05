Berlin (dpa/bb) – Ein Kurzschluss hat in einem größeren Wohnhaus in Berlin-Charlottenburg einen Stromausfall ausgelöst und zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Es kam zu einer leichten Rauchentwicklung, so dass die Feuerwehr am Nachmittag zu dem Gebäude in der Kantstraße eilte, wie ein Sprecher sagte.

Die Feuerwehrleute konnten demnach aber schnell Entwarnung geben. Niemand sei verletzt worden, hieß es. Einige Hausaufgänge seien jedoch ohne Strom gewesen. Der Netzbetreiber sei informiert und kümmere sich um den Schaden. Die Feuerwehr war in der Spitze nach eigenen Angaben mit 34 Kräften vor Ort.



