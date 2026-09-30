Berlin (dpa/bb) – 36 Galerien, 44 Ausstellungen: Am Freitag startet in Berlin die Kunstwoche der Kommunalen Galerien. Über eine Woche lang können die Werke von mehr als 150 Künstlern angeschaut werden, wie die Veranstalter mitteilten. Die Arbeiten decken demnach ein breites Spektrum ab, darunter Malerei, Fotografie, Performance, Video- und Soundkunst. Eröffnet wird die Woche mit einer großen Party im Kunsthaus Acud in Mitte.

Während der Kunstwoche stehen verschiedene Ausstellungseröffnungen auf dem Programm. Das Haus am Kleistpark zeigt künstlerische Arbeiten von Daniela Friebel zum Nachlass eines ostdeutschen Teilchenphysikers. Der Kunstverein Tiergarten entwirft in der Galerie für zeitgenössische Kunst «rk» mögliche Perspektiven für die Zukunft. Mehrere Galerien widmen sich der Kunst in der DDR, wie die Prater Galerie und die Galerie Pankow. In Pankow werden Werke der Fotografin Ute Mahler gezeigt.





Galerietouren und Kinderworkshops

Am 11. Oktober werden mehrere Touren per Bus, U-Bahn, Tram und zu Fuß zu den Galerien angeboten. Die Touren sind kostenlos und dauern drei bis vier Stunden. Anmelden kann man sich per Mail bis 4. Oktober an mail@kgberlin.net. Für die U-Bahn- und Tramtouren müssen die Teilnehmer ihre BVG-Tickets selbst bezahlen; die Bustouren finden in eigens angemieteten Bussen statt.

Die Galerien bieten zudem Workshops für Kinder, Jugendliche, Schulklassen und Familien an. Eine Übersicht über das gesamte kostenlose Programm findet sich auf der Internetseite der Kunstwoche unter: https://kgberlin.net/