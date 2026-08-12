Doberlug-Kirchhain (dpa/bb) – Diebstähle direkt vom Acker kommen zum Ärger der Landwirte immer wieder vor – ob Spargel, Obst oder Sonnenblumen. In Doberlug-Kirchhain im Elbe-Elster-Kreis wollten ein Mann und eine Frau am Dienstag unentdeckt Kürbisse vom Feld mitnehmen. Aber sie wurden dabei erwischt, wie die Polizei mitteilte.

Alarmierte Beamte mussten einen Streit zwischen der Kürbisbesitzerin und dem Paar schlichten. «Was auf dem Feld wächst, ist kein Allgemeingut», machte die Polizei klar. Sie leitete ein Ermittlungsverfahren ein.





Ein Landwirt aus der Lausitz im Spree-Neiße-Kreis beklagte jüngst, dass sich der Diebstahl von Sonnenblumen häufe. Er sagte dem RBB, Diebe hinterließen große Löcher im Feld und richteten auch durch das Heruntertrampeln großen Schaden an. Im Juni berichtete ein Spargelhof in Nordrhein-Westfalen, dass eine beträchtliche Menge der Gemüsestangen direkt vom Feld gestohlen wurde.