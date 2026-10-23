Berlin (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf sind zwei Menschen verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Freitag geriet ersten Erkenntnissen zufolge ein Kühlschrank in einer Wohnung im dritten Stock in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden.

Der 63-jährige Mieter der betroffenen Wohnung wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person gilt als leicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Landeskriminalamt ermittelt zur Brandursache.



