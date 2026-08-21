Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach sommerlichen Temperaturen soll es in Berlin und Brandenburg am Wochenende kühler werden. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch 23 bis 26 Grad, am Samstag und Sonntag nur noch 19 bis 21 Grad. Eine Woche zuvor waren in der Region am Samstag noch Höchstwerte von mehr als 35 Grad erreicht worden.

Am Freitag bleibt es zunächst freundlich. Im Tagesverlauf ziehen von Süden zunehmend Wolken auf, am frühen Abend wird in der Lausitz Regen erwartet.





Schauer und Gewitter am Samstag

Der Prognose zufolge regnet es auch in der Nacht zum Samstag – in der Südhälfte teils schauerartig und gewittrig. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 12 Grad zurück.

Am Samstag ist im Süden anfangs mit dichten Wolken sowie schauerartigem und teils gewittrigem Regen zu rechnen. Demnach lockert es im Norden auf und bleibt trocken. Die Wolken gehen im Tagesverlauf zurück und vermehrt scheint die Sonne, wie es heißt. Weiterhin gebe es jedoch einzelne Schauer und selten kurze Gewitter.

Am Sonntag meist trocken

Die Nacht zum Sonntag ist laut Wetterbericht hingegen trocken bei Tiefstwerten von 12 bis 9 Grad. Tagsüber wartet laut Vorhersage ein Mix aus Sonne und Wolken und es ist meist trocken.