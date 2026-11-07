Berlin (dpa/bb) – Der Küchenchef des Berliner Restaurants «Remi» Lode van Zuylen ist von der Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner als Berliner Meisterkoch 2026 ausgezeichnet worden. Die feierliche Preisverleihung fand am Samstagabend im ehemaligen Flughafens Tempelhof statt. Van Zuylen setzte sich gegen vier weitere nominierte Köchinnen und Köche durch. Ein Preisgeld gibt es nicht.

Van Zuylen sei ein Küchenchef, der genauso Gastronom wie Gastgeber sei, teilte die Jury zur Begründung mit. «Der die ganze Stadt auf diese Bühne – das wunderhübsche Restaurant im Suhrkamp-Haus an der Torstraße – einlädt, ohne sich dabei entscheiden zu müssen, ob das Remi nun Fine Dining ist oder ein Gesellschaftslokal oder ein Grand Café der niederländisch-flämischen Tradition, aus der Lode von Zuylen kommt.»





Die Speisekarte des «Remi» bietet unter anderem Sellerie-Cordon-Bleu mit Sauce Tartare und Möhren, geschmortes Reh mit Brunnenkresse und Meerrettich oder Makrele mit Koriander und Muscheln. Auf der Vorspeisenkarte gibt es auch niederländische Spezialitäten wie Bitterballen (frittierte Fleischkroketten) oder Frikandel (eine Art frittierte Fleischrolle).

Sechs weitere Titel verliehen

Neben der Auszeichnung als Meisterkoch wurden sechs weitere Auszeichnungen verliehen:

Tanadon Santanaviboon («Hanuman Thai Curry House» und «Rram») ist zum Aufsteiger des Jahres gewählt worden.

Isabell Wendel («Bricole») hat die Jury zur Berliner Gastgeberin des Jahres gewählt.

Das Restaurant «Saint Farah» ist von der Jury zum Berliner Szenerestaurant gewählt worden.

Der «Tresen-Treff» in Wilmersdorf bekommt den Titel Berliner Kiezmeister 2026.

Die Cocktailbar «Rum Trader» erhält die Auszeichnung für Berliner Barkultur.

Die Gastronomen Anja und Carsten Schmidt werden als gastronomische Innovatoren gekürt.

Gewählt werden die Preisträgerinnen und Preisträger von einer unabhängigen Fachjury, in der unter anderem Journalistinnen und Gastro-Kritiker sitzen. Seit 1997 werden jährlich Personen aus der Gastronomie oder kulinarische Konzepte in den verschiedenen Kategorien der Berliner Meisterköche ausgezeichnet.