Berlin (dpa/bb) – Die Komödie am Kurfürstendamm schaut eigenen Angaben zufolge zuversichtlich auf eine Eröffnung des Neubaus Mitte des kommenden Jahres. Theaterintendant Martin Woelffer könne zwar noch keinen konkreten Termin für die Wiedereröffnung nennen, hieß es in einer Mitteilung des Hauses.

Dennoch sei er optimistisch, dass der Innenausbau bald starten könne und die Eröffnung Mitte 2027 stattfinden werde. Mit einer Patenschaftskampagne wirbt das Haus aktuell um Unterstützung für die Ausstattung des neuen Theaters. Schauspielerin Katharina Thalbach übernehme etwa die Patenschaft für vier rote Stühle, hieß es.





Was auf der Baustelle noch ansteht

Zum Stand der Baustelle am Kurfürstendamm im Berliner Westen teilte die Komödie auf Anfrage mit, es müssten unter anderem noch Seitenwände gezogen werden. Auch Teile des Estrichs müssten noch gegossen werden. Zudem müssten Fachleute Elektrik verlegen. «Im Theaterpavillon müssen noch der Boden, die Decke, die Heizung und die Kühlung fertiggestellt werden», hieß es.

Die traditionsreichen Ku’damm-Bühnen wurden im Jahr 2018 abgerissen. Bis der Neubau mit rund 658 Plätzen am angestammten Ort wiedereröffnet wird, ist die Komödie auf Ausweichspielstätten angewiesen. Derzeit spielt sie bis Anfang des kommenden Jahres im Ernst-Reuter-Saal in Berlin-Reinickendorf.