Berlin (dpa) – Handball-Ikone Stefan Kretzschmar traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-WM den Titel zu. «Ich glaube, über Talent müssen wir uns keine Sorgen machen. Das Entscheidende wird die Mentalität der Mannschaft sein», sagte der 53-Jährige bei der Vorstellung des WM-Programms von Dyn in Berlin. Kretzschmar ist Experte beim Streamingdienst, der alle Spiele des Turniers in Deutschland vom 13. bis 31. Januar 2027 überträgt.

Kretzschmar fuhr fort: «Wird sie dieses Ziel ausrufen, Weltmeister werden zu wollen? Wird sie es glaubwürdig verkörpern können? Wenn das passiert, und wenn Zuschauer in Deutschland und Mannschaft eine Symbiose hinbekommen, dann halte ich das durchaus für möglich.»





Der «erste große Kracher» käme wohl erst im Viertelfinale auf das Team von Bundestrainer Alfred Gislason zu. «Wenn es eine ähnliche Geschichte werden könnte wie 2007, dann wäre es natürlich für die Sportart, für die Mannschaft, fürs Land klasse», sagte Kretzschmar. Damals wurde Deutschland im eigenen Land zum letzten Mal Weltmeister. Seriensieger Dänemark ist auch dieses Mal der große Favorit.

Lob vom Weltmeister-Trainer

Auch Heiner Brand, Trainer des 2007er-Teams, lobte die Auswahl. «Wir haben mit der aktuellen Nationalmannschaft so viel Potenzial wie seit 50 Jahren nicht! Das ist die beste Generation seit Jahrzehnten», so Brand im Buch «Generation Gentlemen» von Ron Ulrich. «Wir haben von allen Teams die beste Power aus dem Rückraum. Da kommen auch die Dänen nicht mit.» Deutschland startet am 13. Januar in München gegen Tunesien in das Turnier.