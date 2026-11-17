Berlin (dpa) – Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner werden US-Kreisen zufolge an diesem Donnerstag in Berlin Vertreter der Ukraine sowie Europas treffen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von einem US-Beamten, nachdem zuvor mehrere internationale Medien darüber berichtet hatten.

Witkoff und Kushner werden sich laut dem US-Beamten in Berlin mit dem neuen europäischen Verhandlungsteam für Gespräche mit Russland treffen. Die EU hatte erst vor einigen Tagen verkündet, dass Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei künftigen Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten sollen.





Treffen der «Koalition der Willigen»

An diesem Donnerstag findet in Berlin ein Treffen der «Koalition der Willigen» statt, zu dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eingeladen hatte. Nach Angaben der Bundesregierung werden dazu mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet. Der US-Beamte betonte, dass die «Koalition der Willigen» neben der Nato und weiteren Sicherheitsgarantien eine wichtige Rolle im Sicherheitsgefüge der Ukraine nach dem Krieg spielen könnte.

Die «Koalition der Willigen» war Anfang 2025 von Großbritannien und Frankreich zur Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland gegründet worden. Ihr gehören mehr als 30 Länder an.

Bei den Treffen in Berlin geht es laut dem US-Beamten darum, glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine für eine Zeit nach dem Krieg zu entwickeln, einen umfassenden Plan für wirtschaftlichen Wiederaufbau voranzubringen und die nächste Runde multilateraler Verhandlungen vorzubereiten.

Am Donnerstag auch Treffen von Trump mit Putin und Xi geplant

Der US-Beamte bezeichnete die Gespräche in der deutschen Hauptstadt und den geplanten Besuch von US-Präsident Donald Trump in China als «Teil einer koordinierten diplomatischen Initiative». Trump will sich dort im Rahmen seiner Asien-Reise ebenfalls an diesem Donnerstag erstmals zu dritt mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen.

Trumps Darstellung nach soll es dabei auch um sein «Lieblingsthema: die Ukraine» gehen. Der US-Beamte erklärte, Außenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent und der neue Stabschef im Weißen Haus, Stephen Miller, seien umfassend über die Ukraine-Verhandlungen informiert und unterstützten Trump in China.

Die USA hatten ihre Bemühungen für einen Ausweg aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zuletzt wieder verstärkt. In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, hatten vergangene Woche erstmals seit mehr als acht Monaten wieder Teams aus Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung miteinander verhandelt.