Potsdam (dpa/bb) – Die Krankenhausreform kann nach Ansicht von Brandenburgs Gesundheitsminister René Wilke (SPD) für weitere einzelne Kliniken zu Konsequenzen führen. Bei einigen Krankenhäusern hat die Reform bereits zu Umstrukturierungen geführt. «Natürlich gibt es einzelne Häuser, die es strukturell wie wirtschaftlich in den nächsten Jahren nicht schaffen werden, Grundversorger zu bleiben», sagte Wilke dem Magazin «Gesundheit und Gesellschaft» der AOK. Konkrete Namen nannte er nicht.

«Hier müssen wir dann in Richtung einer sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtung oder eines Medizinischen Versorgungszentrums denken. Aber das ist bei uns kein Massenphänomen, sondern es handelt sich um einzelne Einrichtungen.» Leistungen würden vor allem neu verteilt. «Die Kliniken bekommen bis Ende Januar Klarheit über ihre zugewiesenen Leistungsgruppen. Es wird dabei sicher öffentliche Diskussionen geben.»





Minister: Geburtskliniken rechnen sich teils nicht

Der Minister verwies darauf, dass sich manche Angebote in der Fläche nicht rechnen. «Klassisches Beispiel: eine Geburtsklinik. Bei 300 Fällen pro Jahr sind wir weit von dem entfernt, was finanziell für ein Haus Sinn macht», sagte Wilke. «Und trotzdem brauchen wir solche Einrichtungen, weil ansonsten der weiße Fleck auf der Landkarte extrem groß wird. Leistungen werden also vor allem neu verteilt.»

Die Krankenhausreform hat bereits Spuren in Brandenburg hinterlassen. In mehreren Krankenhäusern wurde Geburtskliniken oder die Geburtshilfe geschlossen, unter anderem in Potsdam, Strausberg, Bernau, Forst (Lausitz), Ludwigsfelde, Eisenhüttenstadt und Templin. Bürger protestierten dagegen.

In Potsdam bietet das Klinikum Ernst von Bergmann keine Orthopädie und Gefäßchirurgie mehr an. Beides übernahmen aber das St. Josefs-Krankenhaus und die Oberlinklinik in Potsdam. Das St. Josefs-Krankenhaus schloss Neurologie sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die das Bergmann-Klinikum übernahm.