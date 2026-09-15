Berlin (dpa/bb) – SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach ist sicher, dass der von ihm geforderte Mietendeckel für Berlin in den nächsten Jahren kommen wird. «Markus Söder und Friedrich Merz werden sehen, dass auch in anderen Bundesländer das Mietenproblem immens ist. Auch in München haben wir das Problem», sagte Krach im ZDF-«Morgenmagazin». «Wir werden das auch in Nordrhein-Westfalen sehen. Auch ein Herr (Hendrik) Wüst wird sehen, er hat da ein Problem», so Krach weiter.

Krach wirbt im Wahlkampf seit Monaten für einen Mietendeckel für Berlin. Für einen Mietendeckel auf Länderebene müsste der Bund den Weg frei machen. Krach hofft, dass der bayerische Ministerpräsident Söder (CSU) und sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Wüst (CDU) bald ebenfalls Druck auf die CDU im Bund ausüben.





In Berlin wird am kommenden Sonntag ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Die SPD liegt in Umfragen derzeit auf dem fünften Platz hinter Linken, CDU, AfD und Grünen.