Berlin (dpa) – Der Berliner SPD-Landesvorsitzende Steffen Krach kritisiert nach dem Rücktritt von Parteichefin Bärbel Bas das Verhalten der Union. «Bärbel Bas verdient unseren aufrichtigen Respekt und Dank, und ich wünsche ihr jetzt vor allem viel Kraft», sagte Krach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Es macht mich bestürzt und traurig, dass sie in dieser persönlich schwierigen Zeit vom Koalitionspartner derart angegriffen wurde.»

Bas hatte am Morgen ihren sofortigen Rücktritt als Arbeitsministerin und SPD-Chefin angekündigt. Sie begründete dies einerseits mit dem Tod ihrer Stieftochter, andererseits mit öffentlichen Angriffen auf sich, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, der Union.





Krach betonte: «Bei allen politischen Unterschieden dürfen wir nie vergessen, dass hinter jedem politischen Amt ein Mensch steht. Und darauf sollten wir im Umgang miteinander immer achten.»