Berlin (dpa) – Nach dem Ausschluss der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde aus der Linke-Fraktion hat der Berliner SPD-Landesvorsitzende Steffen Krach betont, dass in vergleichbaren Fällen wieder so verfahren werden müsse. «Erstmal ist es eine gute Nachricht, dass es gestern geklappt hat», sagte er im RBB-Inforadio. «Aber natürlich ist das Problem des Antisemitismus damit nicht gelöst, weder in Berlin noch in der Linkspartei.»

«Deswegen haben wir auch ein Sondierungspapier vereinbart, wie wir jüdisches Leben in Berlin stärken und auch schützen», sagte Krach, der auch SPD-Fraktionschef ist. «Und wenn es klar antisemitische Vorfälle in Zukunft gibt, dann wird es wieder Ausschlüsse geben. Das ist ganz klar vereinbart.»





Parteien haben sich auf gemeinsames Vorgehen verständigt

Linke, Grüne und SPD hatten sich bereits vor Beginn von Sondierungsgesprächen darauf verständigt, wie mit antisemitischen Vorfällen in den Reihen der eigenen Fraktionen umzugehen sei. Krach wies darauf hin, dass auch ein sogenannter Mechanismus vereinbart sei, ein Verfahren für das Vorgehen mit entsprechenden Maßnahmen bis hin zum Ausschluss aus der Fraktion.

Der SPD-Politiker hatte Emdes Ausschluss aus der Linken-Fraktion als Bedingung für eine rot-grün-rote Regierungskoalition genannt. Auf die Frage, was passiere, wenn Emde in der Linke-Fraktion bleibe, sagte er Ende Oktober in der ZDF-Talksendung von Markus Lanz: «Dann werden wir keine Koalition haben.»