Bad Saarow (dpa/bb) – Einen fahrerlosen Shuttle auf die Straße zu bringen, gilt in Deutschland als aufwendig und ist Neuland. Probeläufe für unterschiedliche Kategorien der Automatisierung gibt es bereits – auch in Brandenburg abseits der Metropolen.

In Bad Saarow im Oder-Spree-Kreis soll künftig ein autonomer Rufbus zum Einsatz kommen, der per App gebucht werden kann. Der E-Autobauer Tesla in Grünheide, wo das Tesla-Werk steht, testet zwischen zwei Schulen auf festgelegten Strecken das teilautomatisierte Fahren.





Minister befürwortet Projekte

Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) befürwortet die Projekte. «Wir wollen, dass neue Mobilitätsangebote in Brandenburg nicht nur diskutiert, sondern erprobt werden. Oder-Spree geht dafür einen konkreten Schritt.» Gerade auf dem Land liege eine große Chance darin, Bus und Rufbus durch autonome Angebote zu ergänzen.

Auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist laut Ministerium ein automatisierter Elektro-Kleinbus im Linienbetrieb getestet worden – mit Sicherheitsfahrer an Bord. Ein weiteres Projekt habe es in Potsdam-Mittelmark gegeben.

Automatisiertes Fahren mit Rufbus geplant

Der Geschäftsführer von MWM-Solutions, Jannis Mossmann, hofft, dass in Bad Saarow Mitte 2027 ein automatisierter Bus innerhalb eines begrenzten Gebietes fahren kann. Er soll in ein Bus-System auf dem Land mit sechs Fahrzeugen eingebunden werden. Fahrten der Rufbusse mit dem Namen «DALLI» können im Raum Storkow und Scharmützelsee per App oder telefonisch gebucht werden.

«Kein Luftschloss»

«Wir haben nicht vor, ein Luftschloss zu bauen. Wir wollen es im Betrieb ausprobieren», sagte Mossmann zum autonomen Fahren. Der Weg zum praktischen Einsatz und einer Genehmigung sei aber kein ganz leichtes Unterfangen.

Zunächst stehen in der kommenden Woche an mehreren Tagen Messfahrten an, um das Straßennetz in Bad Saarow und rund um den Scharmützelsee digital zu erfassen. Knapp 300 Kilometer soll ein Messfahrzeug mehrmals abfahren. Zentral für das Projekt ist auch ein ausreichendes Mobilfunknetz.

In der Praxis solle zunächst ein Sicherheitsfahrer am Steuer sitzen, erklärte Mossmann. Geplant sei später aber, dass kein Fahrer mehr im Fahrzeug dabei sein müsse. Es solle nur noch im Hintergrund jemanden geben, der zugreifen könne. «Wir gehen davon aus, dass wir den Sicherheitsfahrer nicht so lange benötigen.»

Mossmann arbeitet mit dem Startup Bliq in Berlin zusammen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine Genehmigung, vollautonome Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen in Estland ohne Fahrer am Steuer zu betreiben.

Tesla erprobt Fahrerassistenzsystem zwischen Schulen

Tesla setzt in der Gemeinde Grünheide seit November ein Fahrassistenzsystem ein. Bei Erprobungsfahrten zwischen den Standorten einer Grundschule könnten Lehrkräfte und Mitarbeiter der Gemeinde das System kennenlernen, teilte ein Sprecher von Tesla mit. Das Projekt sei auch Teil des Engagements für die Nachbarschaft rund um die Tesla-Fabrik

Wie funktioniert das Tesla-Projekt?

Dabei handelt es sich um ein Fahrassistenzsystem nach Level 2, das bereits in 12 europäischen Ländern sowie den USA zugelassen sei und dort täglich zum Einsatz komme, hieß es. Die Fahrten auf einer Strecke zwischen dem Hauptstandort der Gerhart-Hauptmann-Grundschule und ihrer Zweigstelle in Hangelsberg werden durch einen geschulten Fahrer von Tesla überwacht. Mitfahren könnten nur ausgewählte Personen: Lehrkräfte sowie Beschäftigte der Gemeinde.

Ein vergleichbares Projekt habe Tesla seit Dezember 2025 bereits erfolgreich im Eifelkreis Bitburg-Prüm durchgeführt, so der Sprecher.

USA und China gelten als Vorreiter beim autonomen Fahren. Dort gibt es kommerzielle Flotten ohne Sicherheitsbegleitung. Tesla kündigte vor kurzem an, in Grünheide bei Berlin ein Milliarden-Projekt anzupeilen. In einem neuen Produktionsgebäude soll es möglich werden, bis zu einer Million Cybercabs herzustellen. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern.