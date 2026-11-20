Berlin (dpa) – Drei Jahre nach Beginn der Bauvorbereitungen an der Komischen Oper in Berlin drängen die Intendanten nun auf schnelle Baufortschritte. Das Gebäude wurde entkernt – jetzt sollen die eigentlichen Bauarbeiten losgehen. «Wir hoffen, dass wir Anfang der 30er Jahre eröffnen», sagte Ko-Intendantin Susanne Moser bei einer Baustellenbegehung.

Die Komische Oper ist eines der drei großen Opernhäuser in der Hauptstadt, neben der Staatsoper Unter den Linden und der Deutschen Oper. Das Gebäude wird derzeit generalsaniert und bekommt einen Erweiterungsbau. Rund 477 Millionen Euro sind insgesamt angesetzt.





Während der Bauarbeiten spielt die Komische Oper vorübergehend im Schillertheater. Allerdings könnten dort wegen der Logistik weniger Vorstellungen gespielt werden, erklärte Moser. Außerdem gibt es mit rund 1.000 Plätzen auch etwa 200 Plätze weniger als im Stammhaus.

Rücklagen werden knapp

Mit ihrem Kollegen Philip Bröking warnte sie, ihre Rücklagen seien wahrscheinlich 2029, spätestens 2030 aufgebraucht. «Dann ist hier die Kulturpolitik gefragt», sagte Bröking. «Und wir erinnern uns dann möglicherweise an die schönen Wahlversprechen, die wir gehört haben.»

In Berlin verhandeln derzeit Linke, SPD und Grüne über die Bildung einer neuen Landesregierung. Etwa ein Drittel der Bausumme sei bereits ausgegeben oder vertraglich beauftragt, sagte Moser. In naher Zukunft seien Bauraten von 60 bis 70 Millionen Euro pro Jahr nötig, um den Zeit- und Kostenrahmen einzuhalten.

Nicht der einzige marode Kulturbau

Die Komische Oper ist nicht das einzige große Sanierungsprojekt in der Hauptstadt. Seit Jahren wird etwa das Pergamonmuseum generalüberholt, auch die Staatsbibliothek in der Nähe des Potsdamer Platzes wird jahrelang schließen. Die Philharmonie muss ebenfalls saniert werden, was den Philharmonikern zufolge etwa 800 Millionen Euro kosten könnte.

Die Komische Oper sei zuletzt in den 1960ern saniert worden, sagte Moser. Der Stuck sei von der Decke gerieselt, sie hätten ein Sicherheitsnetz im Saal gespannt und mit Wasserrohrbrüchen gekämpft. Ursprünglich war geplant, sechs Jahre nach Baubeginn wieder zurückzuziehen. Das wäre 2029 gewesen.

Anfang 2025 wurde dann mit einem Abschluss der Bauarbeiten in den Jahren 2030 bis 2033 gerechnet. Auf ein genaues Datum legte sich etwa der Projektleiter am Freitag nicht fest.

Der Spatenstich für den Erweiterungsbau ist für August 2027 geplant, wie Bausenator Christian Gaebler (SPD) sagte. Mit dem Neubau sollen Räume am Boulevard Unter den Linden ersetzt werden, die später abgegeben werden. Die nächste Saison wird derweil wieder am früheren Flughafen Tempelhof eröffnet, mit einem Projekt der Performancekünstlerin Florentina Holzinger.