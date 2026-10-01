Potsdam (dpa/bb) – Einen Strandkorb hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke in seinem Büro zwar nicht – aber er hat dort Kohle. «Ein Stück Heimat gibt es in meinem Büro – und da bin ich auch stolz drauf», sagte Woidke bei Instagram. «Das ist ein Stück Braunkohle aus der Lausitz, in dem Falle aus dem Tagebau Jänschwalde. Und dieses Stück Braunkohle, das wurde mir überreicht bei der letzten Schicht, die es im Tagebau Jänschwalde gegeben hat.» Woidke wuchs unweit des Tagebaus auf einem Bauernhof auf.

Das Stück Braunkohle erinnert ihn nach eigenen Worten an eine Verpflichtung: «Nämlich alles dafür zu tun, dass die Lausitz, aber auch ganz Brandenburg weiterhin auch eine starke Industrie in unserem Land hat und die Menschen, die früher im Tagebau Jänschwalde gearbeitet haben, heute auch Perspektiven in anderen Bereichen in der Region finden», sagte Woidke. Die letzte Schicht im Tagebau fand 2023 statt. Das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde soll bis Ende 2028 vom Netz gehen.





Staatsminister holte Strandkorb nach Berlin

Der neue Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit im Kanzleramt, Philipp Amthor, stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Er hatte bei seinem Wechsel ins Kanzleramt einen Strandkorb aus seiner Heimat auf den Balkon neben seinem Büro bringen lassen. Die Szene dazu in der Doku-Serie «Inside CDU» des ZDF hatte teils Spott und kritische Reaktionen in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Nach Kritik wird der Strandkorb zurück nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht.

Der Beitrag von Woidke ist ausdrücklich als Reaktion mit Augenzwinkern auf die Geschichte um den Strandkorb des CDU-Politikers Amthor zu verstehen. In dem Instagram-Post sowohl der Staatskanzlei Brandenburg als auch von Woidke persönlich sind unter anderen auch die Hashtags (Schlagwörter) #strandkorb und #amthor aufgeführt.