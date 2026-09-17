Berlin (dpa/bb) – Am Sonntag ist Wahltag in Berlin – aber was machen die Spitzenkandidaten am Wochenende danach? «Mit meinem Mann kochen», sagte Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf am Abend bei einer Veranstaltung des «Tagesspiegel» im Deutschen Theater.

«Fußball gucken» will SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach. Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp nimmt sich vor, mit ihren Kindern in den Britzer Garten in Neukölln zu gehen. Und Stefan Evers von der CDU hat einen ganz simplen Wunsch: «Ausschlafen!», verriet der Finanz- und Kultursenator.



