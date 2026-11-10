Potsdam (dpa/bb) – Das Kita-Essen soll für Brandenburger Eltern nicht teurer werden. Brandenburgs Regierungskoalition aus SPD und CDU machte im Brandenburger Landtag klar, dass man an der Deckelung der Elternbeiträge festhalten wolle. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, erhöhte Preise beim Kita-Mittagessen zuzulassen, sagte SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann. Es wäre in Zeiten von hohen Energiekosten und Inflation – insbesondere für junge Familien – das falsche Signal.

«Wir ziehen bestimmte Bereiche vor die Klammer», sagte CDU-Fraktionschef Steeven Bretz. Speziell beim Bildungsministerium hätte man Prioritäten gesetzt. Verbände hatten vorher vor einer höheren Beteiligung an den Essenskosten gewarnt.



