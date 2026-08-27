Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt muss zum Bundesliga-Start beim 1. FC Union Berlin auf die verletzten Ansgar Knauff, Ritsu Doan und Hugo Larsson verzichten. Dies bestätigte Trainer Adi Hütter vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Hingegen ist der zuletzt erkältete Stürmer Jonathan Burkardt einsatzbereit.

Flügelspieler Knauff hat sich im Mannschaftstraining eine Oberschenkelverletzung zugezogen. «Ich gehe davon aus, dass wir Ansgar vielleicht in der übernächsten Woche wieder dabeihaben», sagte Hütter. Der Japaner Doan und der Schwede Larsson seien muskulär «leicht angeschlagen» und haben am Donnerstag nur Lauftraining absolviert.





Doan nach Saudi-Arabien?

Mittelfeldspieler Doan, der nach seinem Wechsel 2025 vom SC Freiburg nach Frankfurt ein schweres Jahr erlebte, ist beim Saudi-Club Al-Ittihad im Gespräch. «Das möchte ich natürlich nicht», sagte Hütter über einen möglichen Abgang des 28-Jährigen. «Er ist ein absoluter Klassespieler für mich. Aber so lange das Transferfenster offen ist, ist man teilweise Beifahrer.» Von Sportvorstand Markus Krösche habe er jedenfalls keine entsprechende Information.