Berlin (dpa) – Auch wenn die Niederlande ohne den verletzten Kapitän Virgil van Dijk gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auskommen müssen, war der 35 Jahre alte Innenverteidiger im Vorfeld ein Pressekonferenz-Thema.

Ob es etwas gebe, was man sich von Virgil van Dijk abschauen könne, wurde Bundestrainer Jürgen Klopp am Vorabend des letzten Gruppenspiels in der Nations League am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Berlin gefragt.





Bariton-Stimme und Model-Fotos

«Nichts», antwortete Klopp zunächst angesprochen auf seinen ehemaligen Spieler in der Zeit als Trainer beim FC Liverpool und lachte. Dann fand er doch noch etwas: «Die Optik. Van Dijk ist einer der bestaussehenden Menschen, die ich je gesehen habe. Und er hat eine Stimme, er könnte Bariton singen.»

In der anschließenden Pressekonferenz der niederländischen Mannschaft wurde prompt van Dijks Liverpool-Kollege Cody Gakpo auf Klopps Äußerung angesprochen. Der 27 Jahre alte Stürmer reagierte mit einem lockeren Spruch: «Wenn man auf die Instagram-Seite von Virgil schaut, dann hat er da einige Model-Fotos von sich drauf. Also, ich denke, jeder meint, dass er gut aussieht.»