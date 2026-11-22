Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Krankenhausgesellschaft, der Landesfeuerwehrverband und der Landesverband der Gewerkschaft der Polizei wollen noch für dieses Jahr ein Böllerverbot durchsetzen. Das Aktionsbündnis fordert eine sogenannte Länderöffnungsklausel im Sprengstoffrecht, mit deren Hilfe Berlin selbst über Feuerwerksverbote und Zonen für erlaubtes Feuerwerk an Silvester entscheiden könnte, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Verbände unterstützen damit eine entsprechende Initiative von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD).

«Jährlich müssen wir in der Silvesternacht eine Häufung von Verletzungen durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Umgang mit Pyrotechnik beobachten», erklärte Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft. Insbesondere Kinder seien gefährdet, wenn sie spielerisch mit Sprengmitteln zündelten, die sie auf dem Boden fänden.





30 Schwerverletzte, darunter 8 Kinder

Allein das BG Klinikum Unfallkrankenhaus habe in der Silvesternacht 2025/26 mehr als 30 Schwerstverletzte behandelt, darunter 8 Kinder. Die Charité zählte den Angaben nach 41 Feuerwerksverletzte zwischen 17.00 und 6.00 Uhr.

Die Berliner Feuerwehr sei in den vergangenen drei Silvesternächten im Schnitt zu 893 Rettungsdiensteinsätzen sowie 643 bis 825 Brandeinsätzen ausgerückt. 2025/26 seien 35 Polizeikräfte verletzt worden, 47 Fahrzeuge brannten.

Spranger: Warten auf Rückmeldung vom Bund

Hunderte Brände, schwere Verletzungen und gefährliche Situationen für Polizei und Feuerwehr müssten im Vorfeld verhindert werden, so die Forderung der Verbände. Auch weil die Einsätze Kräfte in Anspruch nähmen, die für andere Notfälle dringend gebraucht würden.

Spranger begrüßte die Unterstützung des Aktionsbündnisses für ihre Initiative. Der Bund habe zugesagt, den Ländern noch in diesem Jahr einen Vorschlag zur Rechtsänderung vorzulegen. «Darauf warten wir.» Berlin müsse die Möglichkeit haben, den Umgang mit Pyrotechnik an Silvester selbst zu regeln.

Bestimmte Zonen, in denen nicht geböllert werden darf, gibt es in Berlin schon länger. Silvester 2025/26 gab es Verbotszonen am Alexanderplatz, im Steinmetzkiez in Schöneberg, in Teilen der Sonnenallee in Neukölln und angrenzenden Nebenstraßen sowie an der Admiralbrücke und angrenzender Straßen in Kreuzberg.