Berlin (dpa/bb) – Anlässlich der Weltklimakonferenz in der Türkei haben in Berlin mehrere hundert Menschen für mehr Einsatz gegen die Klimakrise demonstriert. Die Umweltbewegung Fridays for Future hatte bundesweit zu Protestaktionen und Demonstrationen an rund 70 Orten aufgerufen.

Die Demo in Berlin startete mit einer Kundgebung vor dem Kanzleramt. In der Dämmerung zeigten die Demonstrierenden mit großen Leuchtbuchstaben den Schriftzug «Pay Your Climate Debt» (Zahl deine Klimaschulden).





Die Weltklimakonferenz ist das wichtigste internationale Gipfeltreffen zum globalen Klimaschutz. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt in diesem Jahr nicht daran teil. Luisa Neubauer von Fridays for Future nannte sein Fernbleiben bereits «das denkbar schlechteste Signal an die Weltgemeinschaft».

Nach Kundgebung Laternenumzug durchs Regierungsviertel

Nach der Kundgebung folgte ein Laternenumzug durch das Regierungsviertel. Laut Angaben der Polizei nahmen rund 1.000 Menschen an der Demonstration teil. Fridays for Future sprach von rund 3.500 Menschen, die in Berlin auf die Straße gegangen seien.

In ihrem Aufruf hatte die Umweltorganisation unter anderem gefordert, dass Deutschland und andere Industriestaaten mehr Geld für die Anpassung von Entwicklungsstaaten an die Erderwärmung bereitstellen.

Auch in den Millionenstädten Hamburg, München und Köln, aber etwa auch in Frankfurt/Main, Dresden, Düsseldorf, Stuttgart und Dortmund waren Aktionen geplant.